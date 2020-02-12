Услуги
Предлагаю:
- Разработка модулей для Drupal 8
- Разработка сайтов на основе Drupal 8 по вашему нарисованному шаблону
- Разработка интернет-магазинов на Drupal Commerce 2 по вашему шаблону
- Доработка существующих сайтов на Drupal 8
- Перенос существующих сайтов на Drupal 8
Не занимаюсь:
- Разработкой под Drupal 7 и ниже
- Разработкой сайтов на основе готовой вёрстки
- Дизайном
- Сео
- Обучением и консультированием
Условия сотрудничества:
- 600 р./час (~$10/час)
- Предоплата 30%
- Наличие готового ТЗ
- Оплата на Яндекс.Деньги