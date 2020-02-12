xandeadx.ru Блог музицирующего веб-девелопера

Услуги

Предлагаю:

  • Разработка модулей для Drupal 8
  • Разработка сайтов на основе Drupal 8 по вашему нарисованному шаблону
  • Разработка интернет-магазинов на Drupal Commerce 2 по вашему шаблону
  • Доработка существующих сайтов на Drupal 8
  • Перенос существующих сайтов на Drupal 8

Не занимаюсь:

  • Разработкой под Drupal 7 и ниже
  • Разработкой сайтов на основе готовой вёрстки
  • Дизайном
  • Сео
  • Обучением и консультированием

Условия сотрудничества:

  • 600 р./час (~$10/час)
  • Предоплата 30%
  • Наличие готового ТЗ
  • Оплата на Яндекс.Деньги

Контакты